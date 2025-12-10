Ричмонд
Бывшего президента Боливии арестовали по делу о коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Боливии Луис Арсе находится в полиции, он арестован по делу о коррупции, утверждает издание La Razon.

Источник: AP 2024

Экс-глава администрации президента Мария Нела Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook*, что «некоторое время назад экс-президент Луис Арсе был похищен».

«В этот момент я направляюсь в FELCC (специальное подразделение полиции по борьбе с преступлениями — ред), куда, как мы знаем из неофициальных источников, его увезли», — сказала политик.

«Бывший президент Луис Арсе был арестован в среду в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения», — отметило, в свою очередь, издание со ссылкой на Праду.

Издание утверждает, ссылаясь на материалы расследования, что Арсе, будучи министром экономики, якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.