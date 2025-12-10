Бывшего президента Боливии арестовали по делу о коррупции

Экс-глава администрации президента Мария Нела Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook*, что «некоторое время назад экс-президент Луис Арсе был похищен».
«В этот момент я направляюсь в FELCC (специальное подразделение полиции по борьбе с преступлениями — ред), куда, как мы знаем из неофициальных источников, его увезли», — сказала политик.
«Бывший президент Луис Арсе был арестован в среду в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения», — отметило, в свою очередь, издание со ссылкой на Праду.
Издание утверждает, ссылаясь на материалы расследования, что Арсе, будучи министром экономики, якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.