Выпапвшая из окна в Одинцово девушка заявила, что ее скинули

Страшная драма разыгралась сегодня утром в подмосковном Одинцово. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала девушка. Чудом выжившая пациентка позже заявила в больнице, что ее скинули. Поиция сейчас проводит проверку, пока врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавшей.
По данным Telegram-канала «112», пострадавшей оказалась 24-летняя девушка Сузана. Сейчас она находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.
«Она рассказала, что неизвестные скинули ее из окна. Эту информацию проверяют правоохранители», — говорится в сообщении.
В данный момент других подробностей инцидента нет.