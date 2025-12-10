Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпапвшая из окна в Одинцово девушка заявила, что ее скинули

Страшная драма разыгралась сегодня утром в подмосковном Одинцово.

Страшная драма разыгралась сегодня утром в подмосковном Одинцово. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала девушка. Чудом выжившая пациентка позже заявила в больнице, что ее скинули. Поиция сейчас проводит проверку, пока врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавшей.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшей оказалась 24-летняя девушка Сузана. Сейчас она находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

«Она рассказала, что неизвестные скинули ее из окна. Эту информацию проверяют правоохранители», — говорится в сообщении.

В данный момент других подробностей инцидента нет.