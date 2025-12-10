Выпапвшая из окна в Одинцово девушка заявила, что ее скинули

Страшная драма разыгралась сегодня утром в подмосковном Одинцово. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала девушка. Чудом выжившая пациентка позже заявила в больнице, что ее скинули. Поиция сейчас проводит проверку, пока врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавшей.