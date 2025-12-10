Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушку выбросили из окна многоэтажного дома в Одинцове

В Одинцове девушку, по ее словам, выбросили из окна многоэтажного дома. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Одинцове девушку, по ее словам, выбросили из окна многоэтажного дома. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

24-летняя пострадавшая госпитализирована с серьезными травмами. Она утверждает, что неизвестные выбросили ее из окна. Правоохранительные органы проверяют эту информацию.

Состояние девушки тяжелое, говорится в публикации.

В начале октября житель Уфы выбросил маленькую дочь из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отца задержали. Полицейские застали его в невменяемом состоянии. Мужчина лечился у психиатра. В декабре врачи отчитались о состоянии ребенка: девочка идет на поправку. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.