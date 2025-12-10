Девушку выбросили из окна многоэтажного дома в Одинцове

В начале октября житель Уфы выбросил маленькую дочь из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отца задержали. Полицейские застали его в невменяемом состоянии. Мужчина лечился у психиатра. В декабре врачи отчитались о состоянии ребенка: девочка идет на поправку. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.