В Уфе эвакуировали двух подростков из упавшего в шахту лифта с горячим паром

Как сообщили в ведомстве, спасателям поступил вызов о происшествии в многоквартирном доме на улице Ахметова. Лифт с двумя детьми сорвался и оказался в шахте ниже уровня первого этажа. Ситуация усугубилась тем, что при падении кабина повредила трубопровод с горячей водой, и внутрь начал поступать горячий пар. Специалисты пожарно-спасательной части совместно с лифтёрами незамедлительно приступили к спасательной операции. Благодаря их грамотным и скоординированным действиям обоих подростков успешно эвакуировали из аварийной кабины.