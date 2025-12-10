В Воронеже повреждены несколько жилых домов при падении обломков дронов ВСУ

Несколько многоквартирных домов в Воронежской области были повреждены в результате падения обломков сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, силам ПВО удалось обнаружить и уничтожить воздушную цель вечером 10 декабря.
«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже», — написал он в личном Telegram-канале.
Гусев сообщил, что из здания были эвакуированы 80 человек, пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящий момент в пострадавшей части города также наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. На месте ЧС работают спецслужбы.
Ранее KP.RU сообщал, что силами противовоздушной обороны ВС России в период с 15:00 до 20:00 по мск был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник над пятью регионами страны.