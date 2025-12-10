Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже эвакуировали 80 человек при повреждении дома из-за атаки БПЛА

В Воронеже после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ был повреждён многоквартирный дом, из которого эвакуировали 80 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ был повреждён многоквартирный дом, из которого эвакуировали 80 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что повреждено остекление и фасады нескольких домов, а в одном из них произошло обрушение лестничной клетки на одном из этажей. Все эвакуированные были направлены в пункт временного размещения, организованный в учебном заведении.

Также, по словам Гусева, возникло возгорание в административном здании, которое было быстро ликвидировано. Повреждения затронули линии электропередач и вызвали перебои в энергоснабжении нескольких улиц.

Были повреждены элементы сетей теплоснабжения, что может привести к снижению температуры в некоторых домах на левом и правом берегах города. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО обнаружили и уничтожили воздушный объект, который приближался к городу. В результате инцидента несколько многоэтажных домов в левобережной части города получили повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше