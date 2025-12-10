В Воронеже эвакуировали 80 человек при повреждении дома из-за атаки БПЛА

В Воронеже после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ был повреждён многоквартирный дом, из которого эвакуировали 80 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что повреждено остекление и фасады нескольких домов, а в одном из них произошло обрушение лестничной клетки на одном из этажей. Все эвакуированные были направлены в пункт временного размещения, организованный в учебном заведении.
Также, по словам Гусева, возникло возгорание в административном здании, которое было быстро ликвидировано. Повреждения затронули линии электропередач и вызвали перебои в энергоснабжении нескольких улиц.
Были повреждены элементы сетей теплоснабжения, что может привести к снижению температуры в некоторых домах на левом и правом берегах города. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО обнаружили и уничтожили воздушный объект, который приближался к городу. В результате инцидента несколько многоэтажных домов в левобережной части города получили повреждения.