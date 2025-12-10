Следком проверит саратовский микрорайон после жалобы на прямую линию Путина

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что для успешной борьбы с коррупцией в России необходимо не только совершенствовать законодательство и внедрять цифровые технологии, но и менять общественное сознание, формируя культуру нетерпимости к этому явлению. Глава СК отметил, что даже применение высшей меры наказания, смертной казни, не является эффективным сдерживающим фактором против коррупции.