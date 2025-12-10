Ричмонд
Украинские морские дроны атаковали танкер в Черном море

В Черном море украинские морские беспилотники Sea Baby атаковали судно Dashan, которое в украинских СМИ характеризуется как танкер «теневого флота» России.

Согласно публикациям украинских СМИ, операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

Танкер, находившийся под флагом Коморских Островов, следовал в исключительной экономической зоне Украины по направлению к порту Новороссийск. По предварительным данным, в результате удара судно получило критические повреждения и выведено из строя.

Ранее сообщалось, что две страны осудили атаки на танкеры в Черном море.

