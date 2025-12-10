Ричмонд
Балицкий: В Мелитополе и Каменке-Днепровской произошли отключения электроэнергии

В Мелитополе 874 абонента остались без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В связи с повреждением кабельной линии в городе Мелитополе обесточено 874 абонента», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По его словам, аварийная бригада ведёт поиск места повреждения и занимается устранением аварии. Энергетики прогнозируют скорейшее восстановление электроснабжения. Кроме того, Евгений Балицкий заявил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1430 абонентов. При этом сохраняется опасность повторных ударов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки украинского БПЛА упали на жилые дома, повредив фасады, остекление и частично обрушив лестничную клетку в одном из малозаселенных зданий. В результате инцидента из одного из повреждённых домов эвакуировали около 80 человек. Также произошёл пожар в административном здании, который был оперативно ликвидирован. Повреждение ЛЭП привело к перебоям электроснабжения, в ряде домов возможно временное снижение температуры теплоносителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

