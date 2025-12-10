У россиянина похитили 10 тысяч долларов после визита в бар в Таиланде

Согласно данным полиции, 59-летний Василий из Москвы прибыл в Таиланд с целью приобретения недвижимости и внесения задатка за квартиру. Однако после посещения бара он потерял сознание и обнаружил себя в другом городе без личных вещей и денег. По данным телеграм-канала, мужчина потерял 10 тысяч долларов. Василий обратился в полицию, где ему сообщили о серии аналогичных случаев, произошедших в последнее время. Предположительно, ему подмешали в напиток седативное вещество, после чего похитили деньги и личные вещи.