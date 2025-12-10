Ричмонд
В Воронеже эвакуировали 80 жителей дома, пострадавшего от обломков БПЛА

В Воронеже эвакуировали 80 жильцов дома, повреждённого из-за падения обломков украинского беспилотника. Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, в доме обрушилась часть лестничной клетки на одном из этажей.

Источник: Life.ru

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселённом доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

Эвакуированных доставили в пункт временного размещения, организованный на базе образовательного учреждения.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили 31 украинский беспилотник в течение пяти часов, с 15:00 по 20:00 по московскому времени. Инциденты затронули несколько регионов: 13 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 — над Калужской, пять — над Крымом, также по одному аппарату перехватили над Тульской и Московской областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

