Мэр Москвы сообщил о ликвидации БПЛА на подходе к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву.

— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

В этот же день Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.

Позже в оборонном ведомстве сообщили, что в период с 15:00 по 20:00 по московскому времени сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Из них: 13 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Республики Крым и по 1 — над Тульской областью и Московским регионом.

