Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, пять дронов сбили над территорией Калужской области, еще три — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Курской области, еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.
В этот же день Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.