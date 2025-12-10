Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, пять дронов сбили над территорией Калужской области, еще три — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Курской области, еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

В этот же день Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше