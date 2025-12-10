Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

А ранее ПВО РФ в период с 20:00 по 23:00 перехватили 37 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников — 25 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Калужской областью, три — над Воронежской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше