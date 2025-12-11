РИАН: запрет на публикацию данных о дезертирах ВСУ связан с их числом

Представитель силовых структур утверждает, что основной причиной дезертирства является опасение военнослужащих попасть в штурмовые подразделения, куда, по его словам, направляют пополнение с минимальной подготовкой. Он заявил, что на передовой такие подразделения несут наибольшие потери. Кроме того, собеседник сообщил, что уровень обучения в учебных центрах ВСУ остается низким, а сами центры, по его данным, обнесены бетонными заборами высотой более трех метров с колючей проволокой.