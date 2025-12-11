Авария на нефтепроводе: в Германии ликвидируют последствия утечки

Согласно информации агентства, серьезная неисправность произошла после проведения работ на линии, которая ведет из Ростока в Шведт. «В результате аварии на трубопроводе в Бранденбурге вытекло как минимум 200 тысяч литров сырой нефти. Нефть под давлением около 20 бар из небольшого отверстия на насосной станции возле Грамцова в округе Уккермарк била на высоту в несколько метров», — сообщил глава подразделения пожарной службы Шведта Александр Тренн. Уточняется, что объем утечки может быть и больше.