Авария на нефтепроводе: в Германии ликвидируют последствия утечки

Не менее 200 тысяч литров сырой нефти вытекло в результате аварии на трубопроводе в федеральной земле Германии Бранденбург. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на пожарную службу.
Согласно информации агентства, серьезная неисправность произошла после проведения работ на линии, которая ведет из Ростока в Шведт. «В результате аварии на трубопроводе в Бранденбурге вытекло как минимум 200 тысяч литров сырой нефти. Нефть под давлением около 20 бар из небольшого отверстия на насосной станции возле Грамцова в округе Уккермарк била на высоту в несколько метров», — сообщил глава подразделения пожарной службы Шведта Александр Тренн. Уточняется, что объем утечки может быть и больше.
По данным экстренных служб, утечка произошла после технических работ на трубопроводе, который соединяет Росток и нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте. На месте происшествия работают около 100 пожарных и 25 сотрудников завода PCK. Для ликвидации последствий задействованы специальные вакуумные машины. Работы продолжаются, и сбор нефти может вестись еще несколько часов, а затем продолжится утром.
Представители компании PCK заявили, что предварительные данные указывают на то, что авария была вызвана подготовительными работами к плановой проверке безопасности трубопровода. «В настоящее время умышленное внешнее воздействие может быть исключено», — добавляет агентство.
Министр экологии Бранденбурга планирует прибыть на место происшествия в четверг для оценки масштабов ущерба. PCK Raffinerie GmbH является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов восточной Германии.
Ранее «Удмуртнефть» оштрафовали за загрязнение реки в Игринском районе.