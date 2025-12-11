Ричмонд
Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.

Ранее стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ. Так, 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, пять дронов сбили над территорией Калужской области, еще три — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Курской области, еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

