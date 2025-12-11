Ричмонд
Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил Собянин.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на жилые дома в Воронеже.. Повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажек. В одном малозаселённом доме частично обрушилась лестничная клетка на одном из этажей. Из одного из повреждённых домов эвакуировали около 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в ближайшем учебном заведении. Одному мужчине, у которого на фоне стресса обострилось хроническое заболевание, помощь оказали на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

