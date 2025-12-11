Тайское «секс-зелье» вызвало у москвички отек Квинке, едва не убив ее

41-летняя жительница Москвы была экстренно госпитализирована с тяжелым отравлением, развившимся прямо во время свидания. Причиной стал неустановленный афродизиак, купленный ею в Таиланде.
Женщина приобрела на местном рынке напиток, который продавец рекламировал как мощный стимулятор либидо на основе «секрета насекомых», способный обеспечить «страсть на всю ночь». Несмотря на полное отсутствие какой-либо маркировки на бутылке, москвичка решила его приобрести.
Вернувшись домой, она употребила зелье перед романтическим свиданием. Вместо ожидаемого эффекта у нее стремительно развился отек Квинке с поражением гортани, что вызвало удушье. Кроме того, начались сильные симптомы интоксикации: рвота, тошнота, диарея и насморк.
Медики оказали пострадавшей экстренную помощь, буквально «вытащив ее с того света». В настоящее время женщина остается под наблюдением врачей из-за сохраняющихся сильных спазмов в животе, передает Telegram-канал Baza.
Старший сын Никаса Сафронова Дмитрий едва не погиб из-за отека Квинке. Острое ангионевротическое состояние возникло из-за протеинового коктейля с содержанием сои. Через 15 минут после того, как 40-летний Дмитрий его выпил, он начал задыхаться, стал бледным и едва не потерял сознание. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи признались, что еще 15 минут и спасти бы его не удалось. «Вечерняя Москва» узнала у врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, какие продукты могут вызвать отек Квинке и как оказать первую помощь.