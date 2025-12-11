Тайское «секс-зелье» вызвало у москвички отек Квинке, едва не убив ее

Старший сын Никаса Сафронова Дмитрий едва не погиб из-за отека Квинке. Острое ангионевротическое состояние возникло из-за протеинового коктейля с содержанием сои. Через 15 минут после того, как 40-летний Дмитрий его выпил, он начал задыхаться, стал бледным и едва не потерял сознание. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи признались, что еще 15 минут и спасти бы его не удалось. «Вечерняя Москва» узнала у врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, какие продукты могут вызвать отек Квинке и как оказать первую помощь.