В Шереметьево массовые задержи рейсов из-за атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево введен план «Ковер».
Из-за атаки украинских БПЛА в аэропорту Шереметьево задерживаются 20 рейсов. Из них 14 — на вылет, а на посадку — шесть. Информация получена с данных онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что в Московской области сбито два украинских БПЛА на подлете к столице. Информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Шереметьево приостановлена работа, введен план «Ковер».
