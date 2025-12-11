Обломки БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Воронежской области

В результате падения обломков возникло несколько локальных очагов возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», — написал Гусев.
Губернатор также сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах области и одном городском округе было сбито более трёх БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки украинского БПЛА упали на жилые дома, что привело к повреждению остекления и конструкций нескольких многоквартирных зданий в левобережной части города. Около 80 человек пришлось эвакуировать из одного из поврежденных домов. В результате инцидента также возник пожар в административном здании, повреждена ЛЭП, что привело к перебоям с электроснабжением и снижению температуры теплоносителя в ряде домов.
