Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори у студента МГУ

Ранее в МГУ у студента первого курса химического факультета был выявлен случай заболевания корью. Как сообщили в октябре сотрудники Роспотребнадзора, с заболевшим контактировало более 1800 человек, что потребовало немедленного введения противоэпидемических мероприятий. По итогу химфак был переведён на дистанционный формат обучения.