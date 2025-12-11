Ричмонд
Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори у студента МГУ

Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование после выявления кори у студента МГУ. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального ведомства.

В ведомстве уточнили, что специалисты начали эпидрасследование в связи со случаем кори у студента МГУ имени М. В. Ломоносова по адресу: Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 13 (блок А, Б). Университету направлено предписание, предусматривающее проведение противоэпидемических мероприятий внутри корпуса и организацию иммунизации.

Ранее в МГУ у студента первого курса химического факультета был выявлен случай заболевания корью. Как сообщили в октябре сотрудники Роспотребнадзора, с заболевшим контактировало более 1800 человек, что потребовало немедленного введения противоэпидемических мероприятий. По итогу химфак был переведён на дистанционный формат обучения.

