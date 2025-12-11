Собянин: Средствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
— Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Накануне Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов ВСУ. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.