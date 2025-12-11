Сорвавшийся в Уфе лифт с подростками пробил трубу с кипятком и заполнился паром

В Уфе спасатели провели экстренную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из лифта, который сорвался в шахту многоквартирного дома на улице Ахметова. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Ситуация критически осложнилась тем, что при падении кабина пробила трубу системы горячего водоснабжения, и помещение начало быстро заполняться горячим паром. Как сообщили в ведомстве, благодаря слаженным действиям пожарно-спасательной части № 32 и сотрудников лифтовых служб удалось оперативно извлечь детей из аварийной кабины.
Уточняется, что жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. После осмотра прибывшими медиками молодые люди были отпущены домой, говорится в сообщении.
