Сорвавшийся в Уфе лифт с подростками пробил трубу с кипятком и заполнился паром

В Уфе спасатели провели экстренную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из лифта, который сорвался в шахту многоквартирного дома на улице Ахметова. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.