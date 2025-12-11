Ричмонд
В Беларуси заблокировали сайты крупнейших криптобирж

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет‑ресурсам ряда крупных криптовалютных бирж, включая площадку Bybit. Пользователи из республики при обращении к ряду адресов бирж через местных провайдеров видят служебную страницу вместо основного сайта. Об этом 10 декабря сообщил белорусский портал.

В Беларуси сайты криптобирж оказались недоступны.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь “О cредствах массовой информации”, — следует из сообщения‑заглушки, о чем пишет белорусский портал Onliner. В перечень ограниченного доступа, ведет который унитарное предприятие по надзору за электросвязью “БелГИЭ”, внесены сетевые адреса нескольких международных криптоплощадок.

При этом вечером 10 декабря, по состоянию примерно на 22:30 мск, основная версия сайта Bybit через белорусских провайдеров уже была недоступна, тогда как ресурсы других крупных бирж, включая Bitget, OKX, MEXC, оставались открыты для просмотра и авторизации. В опубликованном фрагменте списка отсутствуют доменные имена Binance и KuCoin, сообщает «Царьград».