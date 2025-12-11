В Беларуси заблокировали сайты крупнейших криптобирж

При этом вечером 10 декабря, по состоянию примерно на 22:30 мск, основная версия сайта Bybit через белорусских провайдеров уже была недоступна, тогда как ресурсы других крупных бирж, включая Bitget, OKX, MEXC, оставались открыты для просмотра и авторизации. В опубликованном фрагменте списка отсутствуют доменные имена Binance и KuCoin, сообщает «Царьград».