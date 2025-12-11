В Воронежской области на предприятии произошло возгорание после атаки БПЛА

На юге Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, что привело к возникновению нескольких небольших возгораний. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших в результате инцидента нет. О ситуации он сообщил в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что возгорания возникли на промышленной площадке в местах падения обломков. На месте работают оперативные службы, которые контролируют обстановку и устраняют последствия происшествия.
По его данным, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в пределах двух районов и одного городского округа региона уже выявили, подавили или уничтожили более трёх беспилотных аппаратов.
Ранее в Воронеже после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ был повреждён многоквартирный дом, из которого эвакуировали 80 человек.