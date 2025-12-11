Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области на предприятии произошло возгорание после атаки БПЛА

Осколки БПЛА упали на территорию предприятия в Воронежской области, вызвав возгорание.

Источник: АиФ

На юге Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, что привело к возникновению нескольких небольших возгораний. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших в результате инцидента нет. О ситуации он сообщил в своем Telegram-канале.

Гусев уточнил, что возгорания возникли на промышленной площадке в местах падения обломков. На месте работают оперативные службы, которые контролируют обстановку и устраняют последствия происшествия.

По его данным, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в пределах двух районов и одного городского округа региона уже выявили, подавили или уничтожили более трёх беспилотных аппаратов.

Ранее в Воронеже после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ был повреждён многоквартирный дом, из которого эвакуировали 80 человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше