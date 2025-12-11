Собянин: ПВО уничтожила ещё два БПЛА, летевших на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
ВСУ предприняли попытку атаки Московской области в течение последнего часа. В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту задержаны 20 рейсов: 13 на вылет и 7 на посадку. Власти предпринимают меры для восстановления штатного расписания. Пассажирам рекомендовано следить за статусом своих рейсов.
