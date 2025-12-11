Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Накануне стало известно, что на подлете к Воронежу российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города. По информации губернатора, одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте.