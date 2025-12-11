Ричмонд
Расчёты ПВО сбили уже пятый БПЛА, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили уже пятый беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил мэр.

Ранее обломки БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Воронежской области. В результате падения обломков возникло несколько локальных очагов возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

