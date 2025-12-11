Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели над Тулой и городом Алексин

Жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.

Жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.

Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона. По словам местных жителей, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидирует воздушные цели. Официальной информации о каких-либо разрушениях или пострадавших на земле на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ. Так, 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, пять дронов сбили над территорией Калужской области, еще три — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Курской области, еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше