Взрывы прогремели над Тулой и городом Алексин

Жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.
Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона. По словам местных жителей, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидирует воздушные цели. Официальной информации о каких-либо разрушениях или пострадавших на земле на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ. Так, 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, пять дронов сбили над территорией Калужской области, еще три — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Курской области, еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.