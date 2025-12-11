Ким Чен Ын преклонил колено в память об умершем после РФ Мацегоре

Глава КНДР Ким Чен Ын пришел в российское посольство, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры. Он возложил цветы в память о дипломате, который много сделал для дружбы между Кореей и Россией.