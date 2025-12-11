Ричмонд
Ким Чен Ын преклонил колено в память об умершем после РФ Мацегоре

Глава КНДР Ким Чен Ын пришел в российское посольство, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры. Он возложил цветы в память о дипломате, который много сделал для дружбы между Кореей и Россией.

Ким Чен Ын заверил: память о Мацегоре сохранится, а отношения КНДР и РФ будут укрепляться.

«Генеральный секретарь трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 10 декабря посетил посольство Российской Федерации в нашей стране для выражения соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Ивановича Мацегоры», — передает Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК. Ким Чен Ын встретился с семьей покойного и сотрудниками посольства.

Он назвал Мацегору способным дипломатом и настоящим другом, чей вклад в отношения двух стран невозможно переоценить. Лидер КНДР подчеркнул, что память об Александре Ивановиче сохранится навсегда, а корейско‑российские отношения будут и дальше укрепляться.

Ранее российский певец Shaman (Ярослав Дронов) занял второе место по популярности в Северной Корее — выше только лидер страны Ким Чен Ын. Артист назвал встречу с Ким Чен Ыном самым значимым событием 2025 года, передает «Царьград».

