В Челябинске за рулем автобуса оказался пьяный водитель. Видео

Нетрезвого водителя автобуса в Челябинске выявили госавтоинспекторы (архивное фото).
В Челябинске за рулем автобуса «Лиаз» оказался пьяный водитель. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
«10 декабря возле дома ⅖ по улице Молодогвардейцев был остановлен автобус “Лиаз”, управлял которым 48-летний мужчина с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска.
В отношении водителя составили сразу несколько материалов. Помимо того, что он не выполнил требования инспектора о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, оказалось, что диагностическая карта не оформлена и сам автобус не зарегистрирован. Водителя отстранили от управления, а автобус изъяли и поместили на спецстоянку.
Ранее в Челябинске 32-летний водитель автомобиля Ford, лишенный прав за нетрезвое вождение, в состоянии опьянения (1,282 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) врезался в металлическое ограждение и столб на съезде с автодороги Меридиан на проспект Победы. Тогда никто не пострадал, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, а его машину отправили на спецстоянку.