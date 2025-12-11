В Челябинске за рулем автобуса оказался пьяный водитель. Видео

В отношении водителя составили сразу несколько материалов. Помимо того, что он не выполнил требования инспектора о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, оказалось, что диагностическая карта не оформлена и сам автобус не зарегистрирован. Водителя отстранили от управления, а автобус изъяли и поместили на спецстоянку.