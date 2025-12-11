Главу комитета «Победа» отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что его освободили после досмотра в аэропорту Кишинева, причины которого сотрудники Пограничной полиции так и не объяснили.
Ранее Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где у него изъяли загранпаспорт. Он неоднократно сталкивался с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева.
«Я уже вышел из здания аэропорта… ощущение все то же, сотрудники Пограничной полиции не знают, для чего они меня задерживают, зачем, претензий к ним у меня нет, потому что относятся они ко мне более чем вежливо», — сообщил Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что документы вернули после досмотра багажа. Петрович заявил, что готов к новому задержанию в аэропорту через неделю.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.