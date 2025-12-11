В Бранденбурге произошла масштабная утечка нефти из-за повреждения нефтепровода

Инцидент произошёл недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте чрезвычайного происшествия работает около сотни пожарных и 25 сотрудников самого НПЗ. В ведомстве отметили, что подробная информация о причинах и точных масштабах повреждений пока не может быть предоставлена.
Как уточняет газета Märkische Oderzeitung, авария случилась во время проведения технических работ, в результате чего из разрыва образовался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт планирует лично посетить место аварии в четверг, чтобы оценить нанесённый ущерб.
Утечка произошла в районе Ценбека, примерно в трёх километрах от центра Грамцова. По данным компании-оператора PCK, повреждена клапанная станция на трубопроводе, связывающем города Росток и Шведт. Работы по сбору разлившейся нефти продлятся ещё несколько часов и возобновятся утром.
В пресс-службе НПЗ сообщили, что, согласно предварительным данным, инцидент связан с подготовительными работами перед плановой проверкой трубопровода на безопасность. Представители завода заявили, что версия о преднамеренном внешнем вмешательстве в настоящее время исключается.
