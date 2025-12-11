Ричмонд
В Бранденбурге произошла масштабная утечка нефти из-за повреждения нефтепровода

На востоке Германии, в Бранденбурге, зафиксирована серьёзная авария на магистральном нефтепроводе, приведшая к масштабной утечке сырья. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на региональное министерство окружающей среды, вытекло не менее 200 тысяч литров сырой нефти.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте чрезвычайного происшествия работает около сотни пожарных и 25 сотрудников самого НПЗ. В ведомстве отметили, что подробная информация о причинах и точных масштабах повреждений пока не может быть предоставлена.

Как уточняет газета Märkische Oderzeitung, авария случилась во время проведения технических работ, в результате чего из разрыва образовался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт планирует лично посетить место аварии в четверг, чтобы оценить нанесённый ущерб.

Утечка произошла в районе Ценбека, примерно в трёх километрах от центра Грамцова. По данным компании-оператора PCK, повреждена клапанная станция на трубопроводе, связывающем города Росток и Шведт. Работы по сбору разлившейся нефти продлятся ещё несколько часов и возобновятся утром.

В пресс-службе НПЗ сообщили, что, согласно предварительным данным, инцидент связан с подготовительными работами перед плановой проверкой трубопровода на безопасность. Представители завода заявили, что версия о преднамеренном внешнем вмешательстве в настоящее время исключается.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что атаки на танкеры в Чёрном море не окажут существенного влияния на мировой рынок нефти и на Россию. По его словам, суда, подвергшиеся нападению неподалёку от Турции, были пустыми и направлялись в Новороссийск за грузом.

