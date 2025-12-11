В Бранденбурге произошла масштабная утечка нефти из-за повреждения нефтепровода

Инцидент произошёл недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте чрезвычайного происшествия работает около сотни пожарных и 25 сотрудников самого НПЗ. В ведомстве отметили, что подробная информация о причинах и точных масштабах повреждений пока не может быть предоставлена.