Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны сбили седьмой украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет Собянин в телеграм-канале.

А ранее над Тулой и городом Алексин прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше