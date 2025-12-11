Системы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлёте к Москве

«ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет Собянин в телеграм-канале.
А ранее над Тулой и городом Алексин прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
