Собянин: Пресечена попытка атаки еще одного БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер было уничтожено семь дронов.
Накануне Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.
В этот же день стало известно, что на подлете к Воронежу российские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города.