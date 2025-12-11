Мэр Москвы: Сбит еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 11 декабря, уничтожили еще один беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей было ликвидировано восемь дронов.
10 декабря Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.