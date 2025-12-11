Силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, направляющийся к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
— Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей было сбито девять дронов.
9 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.