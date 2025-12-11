Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 11 декабря, ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили БПЛА, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей было ликвидировано десять дронов.
Кроме того, ранее жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона.
Также силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ.