Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 11 декабря, ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 11 декабря, ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили БПЛА, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.

Всего за вечер над столицей было ликвидировано десять дронов.

Кроме того, ранее жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона.

Также силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ.

