Три самолета с пассажирами более часа кружат над Владимирской областью

Несколько пассажирских самолетов, направляющихся в Москву, вынуждены совершать длительные маневры в воздушном пространстве Владимирской области, наматывая круги из-за ограничений, введенных в столичных аэропортах. В небе замечено как минимум три борта, которые провели в воздухе уже более часа, совершив примерно семь полных кругов.
Установлено, что два из этих самолетов выполняли рейсы из Дубая и Стамбула. Третий борт был перенаправлен на запасной аэродром. Причиной задержек стали ранее введенные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах, из-за чего суда вынуждены ожидать разрешения на посадку, передает Telegram-канал Mash.
Кроме того, ранее жители Тулы и города Алексин сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона.