Три самолета с пассажирами более часа кружат над Владимирской областью

Установлено, что два из этих самолетов выполняли рейсы из Дубая и Стамбула. Третий борт был перенаправлен на запасной аэродром. Причиной задержек стали ранее введенные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах, из-за чего суда вынуждены ожидать разрешения на посадку, передает Telegram-канал Mash.