Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников на подлёте к Москве

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, направляющихся в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили ещё два беспилотника, приближавшихся к столице. По его словам, все аппараты были уничтожены на подлёте, а последствия их падения сейчас устраняют профильные службы.

Мэр Москвы подтвердил, что на месте обнаружения его обломков оперативно работают специалисты экстренных служб, оценивая возможные повреждения.

В общей сложности, по последним данным, силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. Власти отмечают, что ситуация находится под контролем, а все необходимые службы задействованы для обеспечения безопасности жителей.

Ранее на юге Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, что привело к возникновению нескольких небольших возгораний.

