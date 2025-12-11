Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще шесть БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников (БПЛА) на подлете к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников (БПЛА) на подлете к столице.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.

Всего за вечер над столицей было ликвидировано 16 дронов.

Накануне Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.

9 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше