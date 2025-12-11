Собянин: Еще шесть БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников (БПЛА) на подлете к столице.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей было ликвидировано 16 дронов.
Накануне Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.
9 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.