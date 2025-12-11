В результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном объекте

В Воронежской области в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на одном из промышленных объектов возникло несколько локальных возгораний.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий инцидента.
Ранее сообщалось, что 16 беспилотников ВСУ сбили на подлёте к Москве.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше