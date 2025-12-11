Ричмонд
В результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном объекте

Губернатор региона Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что 16 беспилотников ВСУ сбили на подлёте к Москве.

