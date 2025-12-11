Собянин сообщил о нейтрализации еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено еще пять беспилотников (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.
— Еще пять БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей был уничтожен 21 дрон.
Накануне стало известно, что на подлете к Воронежу российские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.