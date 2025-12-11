Ричмонд
После налета БПЛА в Воронежской области загорелся промышленный объект

Силы ПВО уничтожили как минимум три беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков начался пожар на одном из промышленных объектов на юге региона, добавил он.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на местах», — написал господин Гусев в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже и Бутурлиновском районе области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
