ПВО уничтожила уже 28 украинских беспилотников на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что в Тульской области зафиксированы взрывы в районе Тулы и Алексина. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщают о пяти-семи взрывах, вспышках в небе и звуке мотора. Губернатор региона Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.