ПВО уничтожила уже 28 украинских беспилотников на подлёте к Москве

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил мэр.
Атака на Москву продолжается уже три часа. Закрыты все аэропорты столицы. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов.
Ранее сообщалось, что в Тульской области зафиксированы взрывы в районе Тулы и Алексина. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщают о пяти-семи взрывах, вспышках в небе и звуке мотора. Губернатор региона Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.