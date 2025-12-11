Собянин: Еще семь беспилотников сбиты системой на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 декабря, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников (БПЛА) на подлете к столице.
— Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.
Всего за вечер над столицей было уничтожено 28 дронов.
Также силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 10 декабря, ликвидировали 37 дронов самолетного типа пятью регионами РФ.
В этот же день Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.