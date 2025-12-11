Ричмонд
В США загорелось здание, в котором могли храниться обломки НЛО

На территории авиацентра в Розуэлле (штат Нью-Мексико) утром 5 декабря вспыхнул пожар, охвативший одно из обслуживающих зданий рядом с ангаром № 84. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: Life.ru

В США загорелось здание, в котором могли храниться обломки НЛО. Видео © X / Kristy Tallman.

Постройка расположена у объекта, который десятилетиями связывают с историей о предполагаемых обломках НЛО, обнаруженных неподалёку в 1947 году. Пожарные взяли пламя под контроль спустя два часа. Данных о пострадавших нет.

На Reddit несколько пользователей прокомментировали произошедшее. Один написал, что «они уничтожают улики». Другой высказал похожее мнение: «Скорее всего, они хранили тела инопланетян в этом ангаре более 80 лет, но когда вышел документальный фильм, они подумали: “Ладно, ребята, теперь все знают. Пора всё сжечь и смыться”.

Ранее стало известно, что американскому президенту Дональду Трампу докладывали об НЛО и гибридах инопланетян с людьми. Как сообщил бывший сотрудник спецслужб, республиканец владел всей тайной информацией об НЛО, включая данные о разбившихся кораблях. Он считает, что, раскрыв эти данные, Трамп способен получить беспрецедентное мировое влияние.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

