Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: За последние несколько часов уничтожено 30 БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два, летевших на Москву, беспилотных летательных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два, летевших на Москву, беспилотных летательных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.

— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Всего за ночь над столицей было уничтожено 30 дронов.

9 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.

В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше