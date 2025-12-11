Собянин: За последние несколько часов уничтожено 30 БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два, летевших на Москву, беспилотных летательных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.
— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за ночь над столицей было уничтожено 30 дронов.
9 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.
В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.