Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе передачи Украине МиГ-29

Президент Польши не был поставлен в известность о планах передать Украине списываемые польские истребители МиГ-29.

Источник: Аргументы и факты

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планах передать Украине списываемые польские истребители МиГ-29.

Его комментарий прозвучал после заявления министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о намерении вывести эти самолёты из эксплуатации и передать Киеву.

Пшидач подчеркнул, что столь значимые решения должны согласовываться с президентом как с верховным главнокомандующим.

Он напомнил, что Польша неоднократно предоставляла Украине военную технику, однако такие решения всегда принимались при полном участии и согласии президента. В данном же случае, отметил Пшидач, процедура согласования была нарушена.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что.

Польша намерена передать Украине списанные истребители МиГ-29. Взамен на самолеты Варшава ожидает получить украинские технологии производства беспилотников и ракетные разработки.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
