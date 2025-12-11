Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе передачи Украине МиГ-29

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планах передать Украине списываемые польские истребители МиГ-29.
Его комментарий прозвучал после заявления министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о намерении вывести эти самолёты из эксплуатации и передать Киеву.
Пшидач подчеркнул, что столь значимые решения должны согласовываться с президентом как с верховным главнокомандующим.
Он напомнил, что Польша неоднократно предоставляла Украине военную технику, однако такие решения всегда принимались при полном участии и согласии президента. В данном же случае, отметил Пшидач, процедура согласования была нарушена.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что.
Польша намерена передать Украине списанные истребители МиГ-29. Взамен на самолеты Варшава ожидает получить украинские технологии производства беспилотников и ракетные разработки.